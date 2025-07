Quizkoning Émilien onderuit na 646 overwinningen op rij: miljoenen aan prijzengeld en 23 auto's in de pocket

Hij is een fenomeen, een lopende encyclopedie en de nachtmerrie van elke quizkandidaat: de 22-jarige Fransman Émilien, die maar liefst 646 keer op rij won in de populaire tv-quiz 'Les 12 Coups de midi'. Maar aan alles komt een eind, zelfs aan deze onvoorstelbare reeks.

Na bijna twee jaar onafgebroken deelname was het zondag dan toch zover: Émilien verloor. In zijn 647ste aflevering moest hij het onderspit delven tegen een snellere tegenstander. En dat nam hij opvallend sportief op. “Het zat eraan te komen, je weet dat je een keer gaat verliezen”, zegt hij nuchter na afloop.

Hem rest een erelijst waar elke quizliefhebber van zou dromen en een enorme berg prijzen. Zijn totale winst is 1,7 miljoen euro in cash, aangevuld met voor 800.000 euro aan cadeaus. Van stofzuigers tot keukentoestellen en van buitenlandse reizen tot maar liefst 23 auto’s. “Precies twee weken voordat ik ging meedoen aan de quiz heb ik mijn rijbewijs gehaald. Dus dat komt goed uit”, grapt hij.

Tip van oma

Het begon allemaal in 2023. Émilien, toen nog student geschiedenis in Toulouse, gaf zich op voor het dagelijkse tv-programma op aanmoediging van zijn oma, een trouwe kijker. “Ik won toen. Dat voelde heel bijzonder”, vertelt hij achteraf. En die eerste overwinning was het startschot van een ongekende zegereeks.

De quiz, waarin kandidaten razendsnel algemene kennisvragen beantwoorden, werd zijn tweede thuis. Gemiddeld werden er vier tot vijf afleveringen per dag opgenomen. “Tussen de uitzendingen door zat ik te oefenen”, zegt hij. “Ik hield alles bij wat me interesseerde.” Hij maakte lijstjes, dook in boeken en trainde als een topsporter. Soms wel 15 tot 16 uur per dag, gewoon achter de computer.

Geweldig geheugen

Al snel werd duidelijk dat Émilien geen doorsnee deelnemer was. Zijn kennis leek eindeloos. De presentator noemde hem ooit “iemand van een andere planeet”. Zijn moeder herinnerde zich: “Toen hij een jaar of 3 was, stelde hij allemaal vragen waar ik geen antwoord op had. Toen wist ik al dat hij nieuwsgierig was.”

Experts schrijven zijn succes toe aan zijn fenomenale geheugen. Maar zelf blijft hij bescheiden: “Ik heb mezelf getraind.”

Prijzenregen

Na 21 maanden dagelijks quizzen, stond de teller op 646 overwinningen. Daarmee verbrak hij alle records. Zijn prijzenkast puilt uit van de spullen: 25 kilo snoep, talloze reizen en elektrische apparaten en die 23 auto’s. “Zoveel auto's heb ik natuurlijk niet nodig. Ik heb er een paar verkocht en een paar weggegeven”, vertelt hij. “Ik ga nu eens kijken of ik één van die reizen kan maken die ik heb gewonnen, misschien wel die naar Dublin.”

Wat nu?

Na zijn afscheid heeft Émilien geen grootse plannen. “Ik ga nu eerst maar eens een jaartje uitrusten. En daarna pak ik mijn studie misschien wel weer op.”

Presentator Jean-Luc Reichmann met Émilien: