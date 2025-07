‘Marco Borsato aan paprikadieet, wil afvallen vanwege mediacircus’

Het is al een tijdje stil rondom Marco Borsato, maar de gevallen entertainer zit niet stil. Zijn grote proces begint in oktober en daarbij wil de zanger goed voor de dag komen. Marco is aan het lijnen en stort zich vol op een bekende groente: hij laat de paprikachips tegenwoordig in de supermarkt liggen en heeft zich op echte paprika's gestort.

Het weekblad Privé kwam deze week met nieuwe foto’s van de zanger, waarop hij een stuk slanker oogt dan vorig jaar. De knop lijkt om. “Het is duidelijk zichtbaar: Marco Borsato eet in elk geval weer gezond”, aldus het blad.

De aanleiding voor de afslankpoging ligt voor de hand. Over drie maanden begint het rechtsproces tegen Borsato, waarin hij wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een minderjarig meisje. “Nu hij eindelijk weet wanneer hij moet voorkomen, lijkt hij van zins zich zo goed mogelijk te presenteren in de rechtszaal”, schrijft Privé.

Zakken met paprika's

Hoe Privé tot die conclusie komt? Dankzij een oplettende paparazzo die de zanger bij groothandel Sligro op industrieterrein Boekelermeer in Borsato's woonplaats Alkmaar op de gevoelige plaat wist vast te leggen.

De inhoud van zijn winkelkarretje wekte direct de aandacht: “Hij keerde terug met onder meer een flinke zak rode paprika’s, de groente die een belangrijk onderdeel is van zijn dieet, omdat ze weinig calorieën bevatten en rijk zijn aan vezels en vitamines.” Een paprikadieet dus.

Imagokwestie

Het is volgens ingewijden een bewuste poging om zijn imago enigszins te herstellen voordat het proces losbarst. Met de voltallige Nederlandse pers die in oktober ongetwijfeld voor de rechtbank zal staan, is het zaak om er representatief uit te zien.

“De kilo’s mogen er de afgelopen jaren aangevlogen zijn bij Borsato, nu hij eindelijk weet wanneer hij moet voorkomen, lijkt hij van zins zich zo goed mogelijk te presenteren in de rechtszaal”, weet Privé.

Stilte voor de storm

Sinds de aantijgingen aan het licht kwamen, heeft Borsato zich grotendeels uit de schijnwerpers gehouden. Optredens zijn geannuleerd, interviews geweigerd en sociale media blijven stil. Achter de schermen werkt hij kennelijk aan zichzelf, of in ieder geval aan zijn figuur.