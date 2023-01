UNICEF: bijna 4 miljoen kinderlevens in gevaar in Pakistan

Bijna 4 miljoen kinderen in Pakistan leven sinds de overstromingen afgelopen zomer in het land nog in zulke erbarmelijke omstandigheden, dat hun levens in gevaar zijn. Dat meldt UNICEF, dat de internationale gemeenschap vraagt om hulp te bieden. Door stilstaand en vervuild water kampen veel kinderen in Pakistan met luchtweginfecties, een belangrijke oorzaak van kindersterfte. Daarnaast lag het aantal kinderen dat lijdt aan ernstige acute ondervoeding volgens UNICEF tussen juli en december twee keer zo hoog als in dezelfde periode in 2021. Naar schatting hebben 1,5 miljoen kinderen levensreddende voedingshulp nodig. De overstromingen zelf kostten afgelopen zomer meer dan 1700 mensen in Pakistan het leven. UNICEF wees er eerder al op dat de nasleep van een overstroming dodelijker is dan de overstroming zelf, wegens medische problemen als luchtweginfecties, de snelle verspreiding van ziektes als malaria, diarree en cholera en het feit dat veel families dakloos raken, landbouwgrond beschadigd is en scholen zijn vernietigd.