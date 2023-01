Kind (11) omgekomen bij afrekening drugsmilieu in Antwerpen

In Merksem (Antwerpen) is maandagavond een 11-jarig kind om het leven gekomen toen een woning onder vuur werd genomen. Dat zegt de lokale politie.

De daders openden het vuur op de deur van een garage, maar achter die deur bleek zich een leefruimte te bevinden. De garage was een geïmproviseerde keuken. “Kinderen van de familie zaten in die ruimte. Daar is een microgolf geraakt, die is ontploft.” zegt Burgemeester Bart De Wever. Een meisje van 11 jaar raakte daardoor levensgevaarlijk gewond en stierf later aan haar verwondingen.

Volgens De Wever is het een afrekening in de drugsmaffia “De getroffen familie is bekend”, zegt de Antwerpse burgemeester. “Er zijn al eerder incidenten mee gebeurd. Het heeft dus alle schijn dat dit een afrekening is, alweer, in het milieu. Er is een drugsoorlog gaande: criminelen vallen huizen van andere criminelen aan. Dat zijn we al maanden aan het meemaken en wat ik al lang vreesde is gebeurd: er is een onschuldig slachtoffer gevallen, een kind.”