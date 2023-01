Duitsland schaft mondkapjesplicht af in openbaar vervoer

Vanaf 2 februari hoeven reizigers in het Duitse openbaar vervoer geen mondkapjes meer te dragen. De Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach maakte bekend dat het nu mogelijk is die coronamaatregel op te heffen, omdat "de besmettingssituatie is gestabiliseerd" en de situatie in de ziekenhuizen beheersbaar is.

De beslissing geldt voor treinen en bussen die lange afstanden afleggen. Voor de rest van het openbaar vervoer moet de beslissing door de deelstaten zelf worden genomen, maar de meeste staten zijn ook van plan om de mondkapjes niet meer verplicht te stellen. Lauterbach riep mensen wel op om de beschermende maskers te blijven dragen "op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid".

Duitsland is een van de weinige grote landen in Europa die nog vasthielden aan de maatregel in het openbaar vervoer. Alleen in Spanje zijn de mondkapjes nog verplicht voor openbaar vervoer op lange afstand. In Nederland hoeven reizigers de maskers niet meer te dragen sinds maart 2022.

Griepvirus

Juist deze week riep Hans Kluge, de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Europa, landen op om het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer weer te bevorderen. Vanwege de snel oplopende besmettingen in China en de verspreiding van het griepvirus zou dat een voorzorgsmaatregel kunnen zijn.

Na 2 februari zijn de mondkapjes in Duitsland alleen nog verplicht in verpleeghuizen, gezondheidsklinieken en andere medische faciliteiten.