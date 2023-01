Greta Thunberg weggevoerd door politie in Lützerath

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is zondag door de politie weggevoerd tijdens een anti-kolenmijnprotest in Duitsland, meldt het Duitse dagblad Bild. Thunberg werd door de politie meegenomen in het Duitse 'bruinkooldorp' Lützerath, waarvan demonstranten probeerden te voorkomen dat de kolen onder de grond aldaar worden gedolven. Thunberg zong en danste met andere klimaatactivisten aan de rand van de bovengrondse bruinkoolmijn, meldt de Duitse omroep WDR. Volgens een politiewoordvoerder zat de Zweedse op enig moment op een muur aan de rand van de groeve. Voor de veiligheid vroegen politieagenten haar te vertrekken. Toen ze dat niet deed, droegen de agenten haar een paar passen verder weg, aldus de politie. Thunberg werd niet geboeid gezien. Thunberg was een van de vele demonstranten die zaterdag naar de locatie waren gegaan. Ze was zondag teruggekeerd en behoorde tot de laatste demonstranten die uit het gebied werden geëvacueerd.