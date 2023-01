Scholieren gebruiken ChatGPT ‘ontelbaar vaak’, leraren staan machteloos

Kinderen zijn er als de kippen bij om de revolutionaire AI-tekstgenerator ChatGPT in te zetten voor hun huiswerkopdrachten. Docenten staan machteloos, omdat de software heel natuurlijk lijkende teksten produceert, zeggen scholieren tegen de NOS.

ChatGPT levert in enkele seconden de antwoorden op huiswerkvragen, maar ook complete werkstukken, essays en verslagen komen moeiteloos uit de AI-koker gerold. Scholieren gebruiken de tekstgenerator daarnaast ook als spellingscontrole en om op ideeen te komen.

"Ik gebruik het om snel mijn huiswerk te kunnen maken", legt een leerling uit 3 havo uit. "Er staat vaak bij een opdracht: vertel het in je eigen woorden. Dan gaat een docent echt niet controleren wat mijn eigen woorden precies zijn." Plagiaatdetectie-software pikt het werk van ChatGPT niet op, omdat het programma zijn teksten zelf genereert.

Een scholier zegt regelmatig andermans huiswerk in de gratis tool te plakken. Hij creëert zo in een handomdraai een totaal nieuwe versie met dezelfde inhoud, zonder dat leraren het doorhebben. Een leerling uit 4 vwo besteedde zijn poëzieanalyse uit aan ChatGPT. "Ik moest volgens de opdracht mijn mening geven, daar is ChatGPT nog niet zo goed in. Dat heb ik herschreven. Maar het theoretische deel was prima, dat kon ik zo kopiëren."

"Wij kunnen dit als school niet zelf oplossen", zegt de Nijmeegse leraar Furkan Sogut. "Er moet een landelijke oplossing komen." Zijn hoop is daarnaast gevestigd op nieuwe tools die AI-teksten wel kunnen herkennen. In het Engels bestaat al een aantal programma's dat hierin is gespecialiseerd. Sommige scholen nemen al maatregelen. Leerlingen moeten de teksten bijvoorbeeld vaker tijdens de les schrijven.