- Een 37-jarige man is dinsdag opgepakt in het Zuid-Hollandse Arkel, omdat hij volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk een veiligheidschef van Islamitische Staat (IS) is geweest. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven in Syrië.

Volgens het OM was de man ook betrokken bij de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. Hij vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en woont sinds 2020 in Arkel.