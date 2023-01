Oudste runensteen ontdekt in Noorwegen

Noorse archeologen geloven dat ze de oudste runensteen hebben ontdekt. De inscripties zouden zo'n 2000 jaar geleden in de steen zijn gekerfd, waarmee de runensteen een paar honderd jaar ouder is dan eerdere ontdekkingen. Runenstenen zijn vooral bekend als grafstenen uit het Vikingtijdperk. Het zijn stenen die zijn gegraveerd met runen, het oudste schrift dat in Scandinavië bekend is.

De vierkante bruine steen is zo'n 30 bij 30 centimeter groot en werd gevonden tijdens het uitgraven van een oude begraafplaats eind 2021 bij de aanleg van een spoorlijn bij het Tyrifjord, ten noordwesten van Oslo. Volgens het onderzoek van de archeologen moet de tekst ergens tussen het jaar 1 en het jaar 250 na Christus in de steen zijn gegraveerd.

"We dachten dat de eerste runenstenen in Noorwegen en Zweden in de jaren 300 of 400 verschenen, maar het blijkt dat sommige runenstenen zelfs ouder kunnen zijn dan we eerder dachten", zegt runoloog Kristel Zilmer.

Vertaald naar het Latijnse alfabet staat op de nieuw ontdekte steen het woord 'idiberug' te lezen, mogelijk een verwijzing naar de persoon die bij de rune lag begraven.