De Grote Dealmaker sluit opmerkelijk weinig deals

Het wereldwijde handelssysteem is nu een soort reality-tv-show geworden. “We nodigen jullie uit om deel te nemen aan de geweldige economie van de Verenigde Staten, de grootste markt ter wereld”, schreef president Donald Trump in brieven die hij op 7 juli naar veel van Amerika's partners stuurde. Daarna dreigde hij met tarieven die op 1 augustus zouden ingaan: 25% voor Japan en Zuid-Korea, 32% voor Indonesië en 36% voor Thailand. Wat hij voor ons wil is nog niet duidelijk.

Alweer een deadline? Trump kondigde op 2 april voor het eerst “wederzijdse” invoerheffingen aan, maar trok die een week later weer in en gaf landen nog eens 90 dagen de tijd om tot een akkoord te komen. Toen de nieuwe deadline van 9 juli naderde, werd duidelijk dat de belofte van de regering om “90 akkoorden in 90 dagen” te sluiten in rook zou opgaan. De onderhandelaars hebben slechts twee “raam” overeenstemming bereikt, met Groot-Brittannië en Vietnam, constateert The Economist

In plaats van zijn mislukking toe te geven, heeft Trump de inzet verdubbeld, een nieuwe deadline gesteld en maar weer eens gedreigd. Handelsakkoorden kosten nu eenmaal tijd. Japan sprong in april naar de eerste plaats nadat premier Ishiba Shigeru een vriendelijk telefoontje had gehad met Trump. De belangrijkste onderhandelaar van Japan zette tijdens een bezoek aan Washington zelfs een MAGA-pet op voor de camera's.

Maar na zeven onderhandelingsrondes in drie maanden tijd begint Amerika te beseffen hoe traag handelsonderhandelingen kunnen verlopen. Het duurt doorgaans 18 maanden om een akkoord te bereiken, omdat de onderhandelingen complex en politiek beladen zijn.

Handelsbesprekingen vereisen ook duidelijkheid over de doelstellingen, en daar ontbreekt het aan in de gesprekken van Trump met Zuid-Korea. In maart beweerde hij dat het Aziatische land tarieven handhaafde die vier keer hoger waren dan die van Amerika, tot verbijstering van ambtenaren. Zuid-Korea heeft een vrijhandelsovereenkomst, die tijdens de eerste ambtstermijn van Trump is heronderhandeld, op grond waarvan de tarieven op Amerikaanse producten bijna nul zijn. Vorige week gaf Lee Jae-myung, de president van Zuid-Korea, toe dat “beide partijen niet echt duidelijk zijn wat ze willen”. En sindsdien is de agenda steeds uitgebreider geworden. Amerika heeft onder meer kwesties aan de orde gesteld als digitale belastingen voor zijn technologiebedrijven, kostendeling voor zijn troepen, netwerkvergoedingen voor platforms zoals Netflix, Zuid-Koreaanse investeringen in scheepsbouw en een pijpleiding in Alaska, en beperkingen op de export van locatiegebaseerde gegevens door Google en anderen.

Nu de deadline van Trump voor de invoering van de invoerheffingen in veel gevallen met drie weken is verlengd, staan de handelspartners van Amerika voor een moeilijke afweging. Ze vermoeden dat hij de deadline opnieuw zal uitstellen als ze geen akkoord bereiken, maar kunnen daar niet op rekenen. Deze onevenwichtige situatie – waarbij exportafhankelijke partners meer te lijden hebben dan Amerika als de betrekkingen verslechteren – geeft Trump een troef in handen.

De meesten zullen proberen de dreiging te bezweren door toe te geven waar ze kunnen, door te beloven meer Amerikaans gas en landbouwproducten te kopen of door regelgeving aan te passen. Waar concessies bijzonder moeilijk te slikken zijn, zullen ze tijd rekken en hopen dat de binnenlandse politiek verandert of dat kleine concessies tijd opleveren. Het doel is om net genoeg toe te geven om de volle laag van de invoerheffingen te ontlopen, zonder volledig toe te geven.