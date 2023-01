Hoogste rechter Israël verklaart benoeming vicepremier ongeldig

Het Israëlische hooggerechtshof heeft de benoeming van minister Aryeh Deri ongeldig verklaard, waardoor een regeringscrisis dreigt. Deri kan volgens de rechters zijn positie als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Gezondheid niet behouden, omdat hij is veroordeeld. Zijn partij heeft aangegeven uit de regering te zullen stappen als Deri geen deel mag uitmaken van de ministersploeg. Het hof draait de benoeming van Deri terug vanwege drie veroordelingen, waaronder een voor belastingontwijking vorig jaar. Daarvoor kreeg hij een voorwaardelijke celstraf en een boete. Deri is partijleider van de rechts-religieuze Shas-partij die elf zetels heeft in het parlement en daarmee cruciaal is voor de regering van Benjamin Netanyahu. Een andere Shas-minister zei dinsdag in een interview dat er geen regering zou zijn zonder Deri. Hij adviseerde om de Raad van Thora-wijzen van de partij te vragen om de regering te ontmantelen.