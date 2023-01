Politie en OM kunnen komende half jaar lachgasverbod niet handhaven

Sinds enkele weken is de verkoop en het bezit van lachgas verboden, maar vanwege 'ict-aanpassingen en wijziging van werkafspraken' is er volgens politie en het Openbaar Ministerie meer tijd nodig om te beginnen met handhaven, staat in een intern document dat bij De Telegraaf is beland.

Recreatief gebruik is nu bij wet verboden, maar er was volgens het stuk te weinig tijd 'om noodzakelijke wijzigingen door te voeren', waardoor handhaving op vervoer en opslag van het verdovende middel nog niet is geregeld.

De instanties gaan er de komende tijd eens goed voor zitten om te 'bezien wat nodig is voor de implementatie. Denk hierbij aan ict-aanpassingen, wijzigingen in werkafspraken en aanwijzigingen'. Op 1 juli moet dit zijn afgerond, hebben het OM en de politie afgesproken.

VVD-Kamerlid Ingrid Michon is niet blij met de gang van zaken. “Dit verbod komt niet uit de lucht vallen. Ik zal de minister vragen erop toe te zien dat handhaving zo spoedig mogelijk start”, zegt zij tegen De Telegraaf.

In de laatste drie jaar zijn er meer dan 1800 verkeersongelukken gebeurd waarbij lachgas een rol speelde. Er zijn op deze manier tientallen doden en gewonden gevallen, aldus onderzoek van de NOS.