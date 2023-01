Britse premier Sunak in auto gefilmd zonder gordel

De Britse premier Rishi Sunak heeft in een auto gereden zonder zijn veiligheidsgordel te dragen. Hij biedt zijn excuses aan voor deze "inschattingsfout", laat zijn woordvoerder weten. De regeringsleider zat in de auto om een clip voor sociale media op te nemen. Hij bespreekt daarin de financiering van hulp aan mensen in het land. Hij kwam in beeld terwijl hij zonder gordel op de achterbank zat, wat op sociale media breed werd gedeeld en becommentarieerd. "De premier deed de veiligheidsgordel af om een korte clip te filmen", verklaarde de woordvoerder, die eraan toevoegde dat Sunak zich verontschuldigt. Iemand die In Groot-Brittannië geen veiligheidsgordel draagt in de auto kan een boete van maximaal 500 pond (ruim 570 euro) krijgen.