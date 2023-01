Everything Everywhere All At Once leidt Oscarrace: 11 nominaties

De Amerikaanse actiekomedie Everything Everywhere All At Once heeft dinsdagmiddag de meeste Oscarnominaties in de wacht gesleept. De film, over een vrouw van middelbare leeftijd die tussen talloze alternatieve universums heen en weer kan reizen, maakt kans op de belangrijkste beeldjes, waaronder die voor beste film. Hoofdrolspeelster Michelle Yeoh is in de race voor de prijs voor beste actrice. In de geschiedenis van de Oscars is zij de eerste actrice die zich definieert als Aziatisch, die kans maakt op dit beeldje.

Er zijn twee films die negen nominaties kregen: de tragikomedie The Banshees of Inisherin en het Duitse oorlogsdrama All Quiet on the Western Front. De biografiefilm Elvis van regisseur Baz Luhrmann maakt kans op acht beeldjes. Deze drie titels dingen ook allemaal mee in de categorie beste film. De andere genomineerden in deze categorie zijn Avatar: The Way of Water, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness en Women Talking.

De race in de categorie beste acteur gaat tussen Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) en Bill Nighy (Living). Bij de actrices gaat de strijd tussen Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (For Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) en Michelle Yeoh.

De strijd om beste regisseur gaat tussen Everything Everywhere All At Once, The Banshees of Inisherin, The Fabelmans, Tár en Triangle of Sadness. De twee Nederlandse producties die nog kans maakten op een nominatie, de lange animatiefilm Knor en de korte animatie It's Nice In Here, vielen allebei af en ontvingen geen nominatie. In de categorie beste buitenlandse film viel Nederland al eerder af. Wel werd het Vlaamse drama Close genomineerd, waar een Nederlandse producent aan meewerkte.

De Oscars worden uitgereikt op 12 maart.