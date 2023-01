Rusland vraagt opheldering over ‘oorlogsverklaring’ van Duitsland

Rusland eist opheldering van Duitsland over de 'oorlogsverklaring aan Rusland' door minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock eerder deze week tijdens een bijeenkomst in Straatsburg. De woordvoerster van het Russische ministerie zei dat de Duitse ambassadeur in Moskou hier uitleg over moet komen geven. De Duitse regering zegt geen conflictpartij in Oekraïne te zijn, maar minister Baerbock zei aan het slot van de bijeenkomst bij de Raad van Europa dat "de landen van Europa in oorlog met Rusland zijn en niet met elkaar". Wat bedoelt de Duitse regering nu eigenlijk, vroeg de Russische woordvoerster Maria Zacharova zich af. Het Kremlin stelt al tijden dat westerse mogendheden feitelijk deelnemen aan de strijd in Oekraïne, ook al beweren ze dat dat niet zo is. De uitspraak van Baerbock was volgens Duitse media waarschijnlijk een verspreking, maar Rusland ziet in de uitspraak een teken dat de minister al of niet per ongeluk de werkelijkheid verwoordde.