Rutte en Schippers halen uit naar combinatie PvdA-GroenLinks

De VVD-top haalt in aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten uit naar de combinatie van PvdA en GroenLinks die straks in de Eerste Kamer één fractie gaat vormen. Een mogelijke winst van het linkse blok "zou slecht nieuws zijn voor de hardwerkende Nederlander" omdat dat de belastingen zou willen verhogen, zegt Mark Rutte in de Telegraaf.

Een peiling van I&O Research van vorige week gaf aan dat PvdA/GL de grootste in de senaat kan worden. De partijen gaan volgens de peiling samen nek aan nek met de VVD. De nieuwe Provinciale Staten kiezen in mei de Eerste Kamer. De VVD is daar nu nog de grootste nadat Forum voor Democratie uit elkaar was gevallen.

"Als ze de grootste partijen worden, ontwikkelen ze enorm veel zelfvertrouwen en ik vind dat de VVD die beweging nu al moet stoppen", zegt Rutte, wiens vierde kabinet in de senaat geen meerderheid heeft, over de linkse combinatie. "Als de coalitie er een meerderheid krijgt, of daar in de buurt komt, kun je veel rustiger beleid voeren. We hebben geprobeerd die linkse wolk eronder te krijgen, maar het komt weer terug."

Pensioenwet

Op dit moment steunt het kabinet al veel op PvdA en GroenLinks om voorstellen zoals de hervorming van de pensioenwet door de Eerste Kamer te krijgen. Rutte vreest dat een grote fractie van PvdA/GL te veel eisen gaat stellen. Volgens hem is het ook al lastig zaken doen met partijen rechts van de VVD.

Rutte wordt door de krant samen met Edith Schippers geïnterviewd. Zij is de lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamer. Haar terugkeer in de politiek maakte speculaties los over haar mogelijke opvolging van Rutte als leider van de VVD. Ze willen daar niks over zeggen. Rutte moet nog beslissen wat hij wil gaan doen en Schippers zegt dat de partij erover gaat.