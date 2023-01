Moskou: 14 doden door Oekraïense aanval op ziekenhuis

Het Russische ministerie van Defensie heeft het Oekraïense leger beschuldigd van een raketaanval op een hospitaal in de regio Loehansk. Daardoor zouden veertien doden zijn gevallen en 24 gewonden. Volgens Moskou troffen zaterdag Himars-projectielen van Amerikaanse makelij het districtsziekenhuis van Novoaidar, ten oosten van Lisitsjansk. De slachtoffers waren patiënten en leden van de medische staf. "Een doelbewuste raketaanval op een faciliteit waarvan bekend is dat er burgers medische verzorging krijgen, is zonder twijfel een ernstige oorlogsmisdaad door het regime in Kiev", aldus de verklaring van het Russisch ministerie. Het Kremlin voegde eraan toe dat er in het ziekenhuis ook al maandenlang militairen werden verpleegd. De Oekraïense autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de beschuldiging. Wel meldden ze zaterdag dat een Russische S-300 raket is neergekomen in een woonwijk in Kostjantinivka, een stadje tussen Kramatorsk en Donetsk. Volgens de gouverneur van de regio Donetsk, Pavlo Kirilenko, kwamen zeker drie personen om het leven. Onder hen een vrouw van 70 die was gevlucht uit het zwaar belegerde Bachmoet. Vier gebouwen met meerdere verdiepingen raakten beschadigd. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Tot dusver zouden er zes gewonden in veiligheid zijn gebracht.