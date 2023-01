Boris Johnson: Poetin dreigde raket op me af te vuren

In een telefoongesprek vlak voor de Russische inval in Oekraïne, heeft Vladimir Poetin gedreigd een raket af te vuren op Boris Johnson. Dat zegt de voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk in een documentaire die maandag wordt uitgezonden op de BBC. "Hij bedreigde me op een gegeven moment een beetje en zei: Boris, ik wil je geen pijn doen maar als ik een raket inzet, is dat zo gebeurd. Of iets in die trant", aldus Johnson in het programma, dat gaat over de groeiende spanningen tussen de Russische leider en het Westen in de jaren voor de invasie in Oekraïne. Wel zegt Johnson dat hij destijds uit de relaxte toon van Poetin opmaakte dat de Russische president slechts inhaakte op zijn pogingen tot een onderhandeling te komen. De oud-premier vertelt in de documentaire dat hij in het gesprek Poetin ervan probeerde te overtuigen dat er geen directe plannen waren om Oekraïne toe te laten tot de NAVO, en dat hij de Russische president daarbij heeft gewaarschuwd dat een invasie zou leiden tot "meer NAVO, niet minder NAVO" aan de Russische grens.