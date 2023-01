Rutte en Macron eens over aanpak migratie, maar niet over economisch beleid

Nederland en Frankrijk zijn het eens over de aanpak van migratie. Dat maakten premier Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron duidelijk na overleg in Den Haag. Ook naderen beide landen elkaar als het gaat om een antwoord op de Amerikaanse subsidies voor de groene technologie.

Beide leiders spraken elkaar in aanloop naar de Europese top van 9 en 10 februari. Rutte is in Europa al steun aan het zoeken voor zijn wens om de migratie aan te pakken. De visumpolitiek moet worden aangepakt, asielzoekers moeten blijven in het land waar ze als eerste arriveren (het Dublinsysteem), de Europese grensbewaking moet beter en landen moeten uitgeprocedeerde asielzoekers sneller terugnemen.

"We zijn het daar vergaand over eens", zei premier Rutte op een gezamenlijke persconferentie. Volgens Macron moet de Europese Unie voorkomen dat het asielsysteem wordt misbruikt. "We moeten het systeem verbeteren als we het willen behouden", zei hij.

Op economisch gebied liggen de meningen wat verder uit elkaar. Frankrijk wil een EU-fonds als tegenhanger van de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), maakte Parijs eerder duidelijk. Macron sprak over 380 miljard euro. Volgens Rutte is er al heel veel geld beschikbaar in Europese potjes. Daar moet eerst naar gekeken worden, zei hij. Zowel Macron als Rutte zei dat de EU dezelfde vrijstellingen van de VS moet krijgen als Mexico en Canada.