Tot 10 jaar celstraf voor pestkoppen: nieuwe Franse wet ingezet na zelfmoord 13-jarige

Er is veel commotie in Frankrijk vanwege de zelfmoord van de openlijk homoseksuele Lucas van 13 jaar. Hij werd maandenlang getreiterd op school en maakte een einde aan zijn leven. De pestkoppen kunnen tot tien jaar cel krijgen vanwege een nieuwe wet.

Lucas' moeder Séverine gaf een persconferentie die live op de Franse televisie werd uitgezonden. “Ik heb hem niet kunnen redden”, vertelde ze geëmotioneerd. Ze riep kinderen die getuige zijn van pesterijen op om niet weg te kijken. “Praat erover, wees niet bang. Er is altijd iemand die luistert, die kan helpen.”

Justitie onderzoekt de zelfmoord en gaat vier schoolgenoten van Lucas, twee jongens en twee meisjes van 13 jaar oud, vervolgen. Ze zijn beschuldigd van 'pesterijen die mede hebben geleid tot zelfmoord', waar maximaal tien jaar celstraf op staat.

Sinds maart 2022 is een strenge anti-pestwet in werking gesteld, waarbij leerlingen, studenten en docenten tot drie jaar celstraf kunnen krijgen voor pesterijen, en maximaal tien jaar na zelfmoord of poging tot zelfmoord van het pestslachtoffer.

Catherine Faivre, de advocaat van de familie van Lucas, denkt dat de straffen in hun geval lager zullen uitvallen. “Omdat ze minderjarig zijn, zal een eventuele straf automatisch gehalveerd worden”, zegt Faivre. “En sommigen vallen vanwege hun leeftijd misschien niet onder het strafrecht, maar kunnen een educatieve straf krijgen.”