Oekraïne verwacht meer dan honderd tanks in ‘eerste golf’

- Oekraïne zal tussen de 120 en 140 tanks ontvangen, verwacht buitenlandminister Dmitro Koeleba. Hij spreekt over een "eerste golf" aan tanks en denkt dat er later meer zullen komen. Volgens Koeleba hebben inmiddels twaalf landen zich aangesloten bij de zogeheten tankcoalitie. Kiev vroeg sinds enkele weken om ongeveer driehonderd westerse tanks. Na lang aarzelen gingen de Verenigde Staten en Duitsland vorige week akkoord met de levering van eigen tanks en stemde Berlijn in met de levering van Duitse tanks door andere landen. De Verenigde Staten beloofden dertig Abrams-tanks te leveren, Duitsland veertien Leopards en Polen nog eens veertien Leopards. Het Verenigd Koninkrijk zegde veertien Challengers toe. Andere landen die hebben gezegd tanks te sturen zijn onder meer Canada, Noorwegen, Finland en Spanje. Nederland overweegt de tanks die het leaset van Duitsland te kopen en dan te leveren aan Oekraïne.