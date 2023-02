Amerikaanse recherche doorzoekt vakantiewoning president Biden

De FBI doet een huiszoeking in de strandwoning van de Amerikaanse president Joe Biden in de staat Delaware. De afgelopen tijd waren tientallen geheime documenten aangetroffen in een oud kantoor van Biden in de hoofdstad Washington en in diens huis in Wilmington. Volgens een advocaat van Biden verleent de president zijn volledige medewerking aan de operatie van de Amerikaanse recherche in Delaware.

De eerder aangetroffen verslagen stamden uit de periode dat Biden vicepresident van de Verenigde Staten was onder Barack Obama (2009 tot 2017). Onlangs waren ook geheime documenten opgedoken bij voormalig vicepresident Mike Pence. Eerder had de FBI bij voormalig president Donald Trump een inval gedaan om geheime regeringsdocumenten veilig te stellen.