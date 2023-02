Man trapt in ‘gratis brandhout’-grap van carnavalsclub, eist 529 euro en dreigt met rechter

Meppelenaar Marcel Hogenberg zag een Facebookpost waarbij gratis brandhout werd aangeprezen. Hij werd daverend enthousiast van dit buitenkansje en reed naar het afgesproken adres, maar kwam bedrogen uit. De grapjassen gaven iedereen die langskwam in Slagharen een luciferdoosje.

Nu wil de Drent, die eigenaar is van een vervoersbedrijf, geld zien. Hij ziet er de lol absoluut niet van in en stuurde carnavalsvereniging Slagharen een factuur van 529 euro bestaande uit de huur van een trailer, een kilometervergoeding en zijn uurtarief.

“Wij zeiden: hier zitten gevolgen aan vast. Ze vonden het belachelijk, lachten wat en zeiden dat we moesten doorrijden. Er stond dat het hout zou worden opgeladen, dat doe je met een machine en niet met de hand. Ik heb ze benaderd, maar zij sturen lachpoppetjes”, aldus de getergde Hogenberg.

Commissielid Thijs van de carnavalsvereniging zegt tegen RTV Oost dat hij de factuur van Hogenberg lachwekkend vindt. “De kilometerkosten zijn heel hoog. Ik heb het idee dat hij hier een slaatje uit wil slaan.” Het is ook niet bepaald de eerste keer dat de club een geintje uithaalt. “We doen dit soort acties al jaren. Als we met iedereen rekening moeten houden, kunnen we beter stoppen”, legt de feestneus uit.

Advocaat civiel recht Ronald Hoevers vertelt desgevraagd dat de naïeve Drent weinig kans maakt op een schadevergoeding. “Als je zo'n advertentie ziet, moet je je achter je oren krabben”, zegt hij. “Je moet toch beseffen dat sommige dingen nou eenmaal niet gratis zijn. Er is een onderzoeksplicht bij degene die op zo'n advertentie afgaat. Dit gaat om een dure brandstof; iets wat nu van hoge waarde is. Dan ben je niet goed bezig als je met je aanhanger een grote afstand aflegt. Dan kun je op je klompen aanvoelen dat het nep is.”