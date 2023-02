André van Duin doet aangifte van afdreiging

André van Duin heeft zaterdag aangifte gedaan wegens afdreiging, een juridische term voor chantage. Dat bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops na berichtgeving hierover van De Telegraaf. Volgens Knoops wordt de Omroep MAX-presentator "vals beschuldigd en gechanteerd tot het betalen van een geldbedrag". "Vanwege de ernst van deze chantage heeft de heer Van Duin besloten deze aangifte te doen, met het verzoek aan het Openbaar Ministerie om deze aangifte te onderzoeken en tot actie over te gaan." De advocaat wil verder inhoudelijk niet op de zaak ingaan omdat de aangifte nu bij het OM ligt. Een woordvoerster van het OM kon zaterdagavond niets zeggen over de inhoud van de aangifte. Afdreiging is een vorm van afpersing. Hierbij wordt echter geen gebruik gemaakt van geweld of met het dreigen van geweld. Meestal dreigen de daders in zo'n geval een geheim te onthullen.