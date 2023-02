Meer dan 175 doden in Turkije en Syrië na zware aardbeving

Een aardbeving met het epicentrum in het zuiden van Turkije heeft maandagochtend aan zeker 100 mensen in Syrië het leven gekost. Eerder meldden de Turkse autoriteiten al dat in dat land 76 doden te betreuren vielen. In het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië zijn tientallen gebouwen verwoest. Vrijwilligersbrigade Syrian Civil Defence, ook bekend als de Witte Helmen, meldt dat er nog tientallen Syriërs onder het puin liggen. De aardbeving met een kracht van 7.8 op een diepte van 17,9 kilometer, vond plaats om 04.17 uur lokale tijd. Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van de Turkse stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Vijftien minuten later volgde een naschok met een kracht van 6.7.