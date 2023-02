Dramatische livebeelden van tweede grote aardbeving in Turkije

De natuurramp in Azië wordt steeds groter. Na de zware aardbeving van vannacht geselden meerdere naschokken en een nieuwe zware aardbeving van 7,5 op de Schaal van Richter het oosten van Turkije en het noorden van Syrië. Vele flats zijn ingestort.

Een reporter van een Turkse tv-zender was live verslag aan het doen van de verwoesting in een Turkse stad, toen de grond wederom trilde en nog meer gebouwen instortten. De dramatische beelden zijn te zien op YouTube:

Er zijn inmiddels al zeker 1500 doden in Turkije geteld en meer dan 820 in Syrië, terwijl nog een onbekend aantal mensen onder het puin ligt. De uitzonderlijke aardbevingen zijn tot in Groenland waargenomen door seismologen. Premier Erdogan sprak van de zwaarste beving sinds 1939. In 1999 waren er bij een beving van 7,4 bij Izmit meer dan 17.000 levens te betreuren.

Het Rode Kruis heeft Giro 7244 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers. “In een paar seconden heeft een zware aardbeving het leven van mensen in Syrië en Turkije volledig in puin geschud”, meldt de hulporganisatie op zijn website.