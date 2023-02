Jongetje (6) dat juf neerschoot probeerde al eerder een lerares te wurgen

De 6-jarige jongen die begin dit jaar zijn lerares van de eerste klas van de Richneck basisschool in de Amerikaanse plaats Newport neerschoot en levensgevaarlijk verwondde, probeerde op zijn vorige school al een lerares te wurgen.

Het wurgincident werd bevestigd door de betreffende lerares. Ze vertelde dat de jongen achter haar kwam staan terwijl ze in een stoel voor de klas zat, en zijn onderarmen rond haar hals sloot en haar hard naar achteren en naar beneden trok. Een onderwijsassistent moest eraan te pas komen om de jongen van haar af te trekken.

Het jongetje was deze keer kwaad omdat hij een dag geschorst was geweest. Dat was nadat hij opzettelijk de telefoon van de lerares, Abby Zwerner, stukgooide. Na de schorsing kwam hij naar school met een geladen wapen.

"Dit had nooit mogen gebeuren. Het was te voorkomen. En godzijdank leeft Abby nog,' zegt haar advocaat Toscano. 'Maar als de schoolbestuurders hadden gehandeld in het belang van hun leraren en hun leerlingen, zou Abby geen schotwond in de borst hebben opgelopen."