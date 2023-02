Witte Helmen: honderden mensen zitten nog vast onder puin Syrië

Honderden mensen in Syrië zitten na de zware aardbevingen van maandag nog vast onder het puin van ingestorte gebouwen, zeggen de Witte Helmen. Volgens de hulporganisatie, actief in de door rebellen bezette gebieden in het noordwesten, begint de tijd te dringen. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Internationale organisaties worden opgeroepen materiële hulp te leveren en steun te bieden aan organisaties die ter plaatse zijn. Ook 24 uur na de eerste beving vinden nog zoek- en reddingsoperaties plaats. "Onze teams leveren grote inspanningen, maar zijn niet in staat om op de volledige omvang van de ramp te reageren", aldus de hulporganisatie. De aardbevingen hebben in Syrië zeker 1444 mensen het leven gekost. Ook zijn in het land ongeveer 3500 gewonden gevallen. In de nacht van maandag op dinsdag werden nog mensen levend onder het puin vandaag gehaald, onder wie een kind.