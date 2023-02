Het aantal Nederlanders dat vermist wordt na de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije is gestegen naar acht. Eerder op de dag meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken nog zes vermisten. Er is nog geen bevestiging van de Turkse autoriteiten van Nederlandse doden of gewonden. Door het natuurgeweld zijn in Turkije meer dan 3500 mensen om het leven gekomen. De vrees bestaat dat nog veel mensen onder het puin liggen.