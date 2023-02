Wagner Groep stopt met ronselen strijders in gevangenissen

De Russische Wagner Groep gaat geen nieuwe strijders meer rekruteren in gevangenissen. Jevgeni Prigozjin, de oprichter van het huurlingenleger, zegt tegen staatsmedia dat die werving volledig is stopgezet.

Wagner bood gevangenen sinds afgelopen zomer gratie aan als ze zes maanden voor het privéleger zouden vechten in Oekraïne. Het is niet bekend hoeveel mensen op dat aanbod in zijn gegaan, maar daarna is het aantal mensen in Russische gevangenissen met 20.000 mensen gedaald. De Verenigde Staten schatten in december dat 40.000 gevangenen in Oekraïne actief zijn voor Wagner.

Officieel heeft Wagner geen banden met het Kremlin, maar het staat erom bekend dat het huurlingenleger het buitenlands beleid van Moskou uitdraagt. Dat Prigozjin de gevangenen gratie kon aanbieden wijst in elk geval op een samenwerking met de Russische autoriteiten, aangezien alleen die een strafvermindering kunnen goedkeuren.