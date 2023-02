Bom uit Tweede Wereldoorlog ontploft tijdens ontmanteling

In het Britse plaatsje Great Yarmouth is vrijdag een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De explosie vond plaats tijdens het ontmantelen van de bom. De ontploffing in de oost-Engelse plaats was in de wijde omgeving te horen en voelen.

De 250 kilo wegende bom werd dinsdag ontdekt. Specialisten probeerden het explosief te ontmantelen met een methode waarbij het risico op ontploffing bestaat. De politiechef van Norfolk laat aan de BBC weten dat ondanks dat gevaar, dit de veiligste aanpak voor de ontmanteling was.

Bij de ontploffing raakte niemand gewond.