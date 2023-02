Meer dan 24.000 doden in Syrië en Turkije na aardbevingen

Het dodental van de aardbevingen van maandag in het zuidoosten van Turkije is gestegen tot boven de 24.000. Turkije meldt zaterdagochtend 20.665 doden, ruim 450 meer dan het aantal dat vrijdag was vastgesteld. In Syrië waren vrijdag volgens plaatselijke media 3384 doden gemeld. Volgens de Turkse rampendienst AFAD zijn er 93.000 mensen uit het rampgebied geëvacueerd. Zo'n 166.000 reddingswerkers bieden daar noodhulp aan slachtoffers. Sinds de twee zware aardbevingen maandagochtend vroeg zijn er volgens AFAD bijna 1900 naschokken geteld.