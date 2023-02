Erdogan: we treden op tegen plunderaars

De Turkse overheid onderneemt actie tegen degenen die betrokken zijn bij plunderingen en andere misdaden in de regio die is getroffen door de verwoestende aardbevingen maandag. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens een bezoek aan het rampgebied. "We hebben de noodtoestand uitgeroepen" zei hij tijdens zijn bezoek. "Dat betekent dat mensen die vanaf nu betrokken zijn bij plunderingen of ontvoeringen moeten weten dat de staat hen stevig zal aanpakken". Er komen meldingen uit het rampgebied over confrontaties tussen gewapende plunderaars en de politie. Oostenrijkse en Duitse hulptroepen besloten zaterdag de reddingsoperaties op te schorten nadat de veiligheid van de reddingswerkers in het geding kwam. Zij wijzen op toenemende agressie in Turkije. Wederopbouw Tijdens een bezoek aan het aardbevingsgebied zei Erdogan dat honderdduizenden gebouwen in Zuid-Turkije onbewoonbaar zijn, en dat de autoriteiten binnen enkele weken willen beginnen met de wederopbouw van de getroffen steden. Verder kondigde Erdogan aan dat universiteiten vanwege de aardbevingen volledig zullen overgaan op afstandsonderwijs. Het dodental is in Turkije inmiddels gestegen naar 21.043. "Het is drie keer groter en drie keer zo destructief als de aardbeving van 1999, de grootste ramp in de herinnering van ons land", zo sprak Erdogan.