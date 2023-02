Hoogvliegend object boven Canada neergehaald

Een hoogvliegend object is boven het noorden van Canada neergehaald door een Amerikaans en Canadees vliegtuig, meldt de Canadese premier Justin Trudeau zaterdag. De Amerikaanse luchtruimbewaker NORAD liet eerder weten het object te monitoren. Om wat voor object het gaat is niet bekend. Trudeau zegt contact te hebben gehad met de Amerikaanse president Joe Biden. De Canadese strijdkrachten gaan de wrakstukken analyseren. Het bericht volgt een dag nadat Biden een ander hoogvliegend object boven de staat Alaska liet neerschieten. Het Amerikaanse leger liet zaterdag weten dat nog altijd niet duidelijk is om wat voor object het ging. In een korte verklaring meldde het leger dat het onbekende object nog niet is gevonden in Amerikaanse wateren en dat het onderzoek nog loopt. Het object boven Alaska was wel een stuk kleiner dan de Chinese ballon die op 4 februari werd neergehaald en die volgens de Amerikanen door de Chinezen werd gebruikt om te spioneren. Toch was volgens de Verenigde Staten sprake van een veiligheidsrisico voor het vliegverkeer.