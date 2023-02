Nederlandse reddingswerkers zoeken nog een laatste keer in Hatay

Het is de laatste dag van het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR in het Turkse Hatay. De reddingswerkers zullen nog een uiterste poging doen om overlevenden te vinden en te bevrijden uit het puin. Maandag wordt het basiskamp afgebroken en dragen ze de werkzaamheden over aan andere teams. Sinds ze in Turkije zijn, hebben de Nederlanders twaalf mensen en een hond gered. Vrijdag wist het team nog een 8-jarige jongen levend onder het puin vandaan te halen, 106 uur na de aardbevingen. De reddingswerkers reizen maandag eerst naar het militair vliegveld in Adana. Vanaf daar vliegen ze naar een onbekende locatie om te herstellen van "deze emotionele achtbaan en de vele dagen bijna onafgebroken zoek- en reddingsacties met weinig rustmomenten". Donderdag landt het team op Vliegbasis Eindhoven.