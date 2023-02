Nog steeds overlevenden onder het puin vandaan gehaald in Turkije

Zes dagen na de verwoestende aardbevingen in Turkije halen reddingswerkers nog steeds overlevenden onder het puin vandaan. Zo werd in Antakya, de hoofdstad van de provincie Hatay, de 35-jarige Mustafa Sarigul na 149 uur onder het puin vandaan gehaald door Turkse en Roemeense reddingsteams.

De reddingsoperatie was live te volgen op televisie. Volgens de reddingswerkers verkeert de man in goede gezondheid. Ook melden Turkse media dat in de stad Nizip na 146 uur een jong meisje werd gered uit de puinhopen van ingestorte gebouwen.

Volgens de officiële cijfers zijn er tot dusver zeker 24.617 doden gevallen in Turkije als gevolg van de aardbeving. In Syrië staat het dodenaantal vooralsnog op 3574. De VN verwachten dat het dodental zeker nog zal oplopen tot boven de 50.000.