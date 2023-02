VN erkennen: slachtoffers beving Syrië in de steek gelaten

De Verenigde Naties erkennen tekortkomingen bij de hulp aan de aardbevingsslachtoffers in het noordwesten van Syrië. De mensen daar zijn tot nu toe in de steek gelaten, aldus VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths op Twitter tijdens een bezoek aan het Syrisch-Turkse grensgebied. Deze mensen hebben het gevoel dat ze zijn opgegeven, aldus Griffiths. "Ze kijken uit naar internationale hulp die niet aankomt." Hij kondigde aan deze fouten zo snel mogelijk recht te zetten. De hulpverlening voor het noordwesten van Syrië, dat bijzonder zwaar werd getroffen door de aardbevingen van maandag, is moeilijk omdat het gebied wordt gecontroleerd door meerdere rebellengroepen. Er is momenteel slechts één grensovergang (Bab al-Hawa) die de Verenigde Naties kunnen gebruiken om hulp te verlenen aan gebieden die niet in handen zijn van de regering. De Syrische regering wil dat de humanitaire hulp volledig via gebieden onder haar controle loopt. De eerste zending VN-hulpgoederen arriveerde donderdag, pas drie dagen na de aardbevingsramp. Vrijdag volgde een konvooi met veertien vrachtwagens met onder meer tenten. Zaterdag staken nog eens 22 vrachtwagens de Turks-Syrische grens over met goederen van onder meer de wereldgezondheidsorganisatie WHO en het VN-kinderfonds Unicef. In het weekend deden op sociale media foto's de ronde van activisten die de blauwe vlag van de Verenigde Naties ondersteboven hesen in de zwaar getroffen stad Jindires. De families van de slachtoffers veroordeelden symbolisch de VN voor het gebrek aan hulp, schreef een bekende activist van de Syrische oppositie.