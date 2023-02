Blanke rechtse man bij Miss België-verkiezing verdacht van poging terreurmoord

De man die zaterdag werd opgepakt kort voor de Miss België-verkiezingen wordt verdacht van poging tot terroristische moord, laat de Belgische justitie weten. Een onderzoeksrechter in Brugge liet de verdachte aanhouden.

De onderzoeksrechter heeft nog geen beslissing genomen over de Nederlandse vrouw die in zijn gezelschap was.

De 46-jarige Peter C. uit het Vlaamse Lommel wilde waarschijnlijk een aanslag plegen tijdens de verkiezing van Miss België, die zaterdagavond plaatsvond in Plopsaland in De Panne.