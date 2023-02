Negen dagen na de zware aardbevingen in Zuid-Turkije hebben reddingswerkers nog twee mensen levend uit ingestorte gebouwen kunnen bevrijden. Een 17-jarige jongen en een man waarvan de leeftijd onbekend is zaten bijna 198 uur vast onder het puin in de regio Kahramanmaras. Op beelden van de omroep CNN Türk is te zien dat de twee op brancards naar ambulances worden gebracht.