Waar moet je allemaal aan denken als je veilig en zonder boetes met geopende achterklep wilt gaan rijden?

Het is half februari en dus hangt de liefde en het voorjaar alweer een beetje in de lucht. Tijd voor veel mensen om naar woonwinkels en tuincentra te gaan om groots te gaan inkopen voor de lente. Maar hoe moeten al die onhandig lange ondingen allemaal mee in de auto?

Je kunt natuurlijk extra betalen, een tijdje wachten en een dag thuisblijven zodat de spullen mooi bij je op de stoep worden gedrapeerd, maar veel mensen zijn avontuurlijker ingesteld. Zij schuiven de autostoelen naar voren, klappen de achterbank naar beneden, pompen de auto vol met spullen en binden de geopende achterklep vast met een stuk touw. Maar mag dat eigenlijk wel?

Mag dat? Ja, dat mag

Ja – ook al ziet het eruit alsof je van de Intratuin in Szczecin naar Vrlchlabi aan het rijden bent – een boom, struik of ander groot voorwerp mag aan de zijkant (bijvoorbeeld uit het zijraam) voor twintig centimeter uitsteken en aan de achterkant maximaal een meter. Hierbij mag de achterklep open staan.

Je loopt kans op een boete van 160 euro als de spullen verder uitsteken of als het nummerbord, de achterlichten of richtingaanwijzers niet goed leesbaar zijn. Daarnaast mag de klep tijdens het rijden niet openwaaien. Steekt de boel meer dan 175 centimeter uit, dan is de boete bij een controle 240 euro.

Uitlaatgassen

Dan zijn er nog de uitlaatgassen die naar binnen worden gezogen bij hatchbacks, stationwagens en suv's vanwege de geopende achterklep. Het is bepaald niet gezond om in een benzineauto spullen op deze manier te vervoeren, maar als je het doet, zet dan de zijramen open om de giftige dampen gedeeltelijk te ontlopen. In een elektrische auto speelt dit probleem uiteraard niet.