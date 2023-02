Giro555 geeft antwoord op kritische vragen: “Er blijft helemaal niets aan de strijkstok hangen”

De actiedag van Giro555 is in volle gang; een groot belteam vol BN'ers zit in Hilversum klaar om donaties voor hulp bij de aardbevingsramp in Turkije en Syrië aan te nemen. Terwijl het geld binnenstroomt, zijn er ook mensen die twijfelen of de steun goed terechtkomt.

“Waarom verdienen directies van goede doelen zo kneiterveel geld? Het houdt mij normaal tegen om te doneren, want een groot deel gaat op aan het salaris van de directeur”, luidt een van de vele reacties op social media. Het officiële twitteraccount van de Samenwerkende Hulporganisaties Giro555 gaat uitgebreid in op de vragen en kritieken.

“De directeuren van hulporganisaties geven leiding aan een groot beroepsapparaat en hebben dus ook een grote verantwoordelijkheid', reageert Giro555. “Het salaris van directieleden is al gemaximaliseerd. Het is afhankelijk van de omvang van de organisatie en mag niet meer bedragen dan dat van een minister.”

“De deelnemende hulporganisaties gebruiken dit geld voor noodhulp en wederopbouw in het rampgebied. Er blijft niets aan de strijkstok hangen”, aldus het team. “Giro555 heeft geen directeur, de bekende Nederlanders werken belangeloos mee en ook van de mediabedrijven krijgen we veel support.”

Ook is er twijfel over wat er is gebeurd met de 111 miljoen euro die in 2010 is opgehaald door Giro555 voor hulp aan Haïti. Hierop antwoorden zij: “100 procent van de opbrengst (111 miljoen euro) is na 5 jaar uitgegeven. De Algemene Rekenkamer, een onafhankelijke partij van de overheid, heeft onze hulpverlening gecontroleerd.”

