Aardbevingsramp tot in de details voorspeld, maar Turkije deed niets

In 2020 beschreven Turkse onderzoekers wat de gevolgen zouden zijn van een grote aardbeving in de provincie Hatay. De infrastructuur zou volledig verstoord worden, net als het communicatienetwerk. Er zou geen drinkwater meer zijn en geen elektriciteit. Mensen zouden sterven onder het puin. Er zouden over­stromingen komen en de getroffen burgers zouden geen onderdak meer vinden. Cultureel materieel erfgoed zou verwoest worden.

Dat was in 2020 de conclusie van een studie met als onderwerp: Wat als een aardbeving met een magnitude van 7,5 zou plaatsvinden in het centrum van de provincie ­Hatay? De Standaard heeft het onderzoek gelezen en het is frappant hoe goed de analyse blijkt te kloppen met wat tien dagen geleden is gebeurd. De details die de wetenschappers ­beschrijven, komen tien dagen na de feiten akelig overeen met de ­realiteit. Hatay stond deels onder water, een dag na de aardbevingen met magnitudes van 7,8 en 7,5. Er was in zo goed als het hele ramp­gebied dagenlang amper communicatie mogelijk door het verstoorde netwerk. Er was geen elektriciteit, geen drinkwater.

Het is het belangrijk om bij een aardbeving het verlies van mensenlevens en eigendommen tot een minimum te beperken door op voorhand in te grijpen’, schrijven de onderzoekers. Het ­belang van evacuatiezones wordt daarbij benadrukt. Het rapport duidde zelfs mogelijke evacuatiezones aan, inclusief de capaciteit ervan, maar na de aardbevingen bleek dat op verschillende daarvoor voor­behouden plekken al volop werd gebouwd. Het gevolg daarvan was dat burgers die zich in ­Hatay in een evacuatiezone bevonden, door de tweede aardbeving onder het puin belandden.

Want met de resultaten van de studie is niets gedaan, helemaal niets.