Zelenski: we hebben haast

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in een videotoespraak tijdens de internationale veiligheidsconferentie in München gezegd dat er sneller wapens geleverd moeten worden. Volgens Zelenski wil de Russische president Vladimir Poetin "meer tijd kopen voor zijn agressie"'. Daarom heeft Oekraïne volgens hem snel moderne wapens nodig, "want daar hangt ons leven van af". Zelenski wil in de eerste plaats nieuwe moderne tanks. Vertraging van de hulp aan zijn land is altijd schadelijk geweest, klaagde Zelenski. Volgens hem kan het Kremlin de veiligheid van iedereen op de veiligheidsconferentie verwoesten. Oekraïne is niet de laatste halte van Poetin die meer voormalige Sovjetstaten in het vizier heeft, betoogde Zelenski. De 59e Veiligheidsconferentie van München duurt tot en met zondag. Zaterdag spreken de minister van Buitenlandse Zaken van de landen van de G7 in München over hulp aan Oekraïne. Er zijn die dag in de stad ook betogingen voor onderhandelingen, vrede en het stopzetten van wapenleveranties aan Oekraïne. De politie in de Beierse hoofdstad heeft 5000 agenten op de been gebracht. Er zijn meerdere betogingen aangekondigd, ook die losstaan van de oorlog in Oekraïne.