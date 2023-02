Oud-president VS Carter brengt resterende tijd thuis door

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter (98) heeft besloten hospicezorg te ontvangen en "zijn resterende tijd thuis met zijn familie door te brengen". Dat heeft het Carter Center zaterdag bekendgemaakt. De in Georgia geboren president heeft de afgelopen jaren tal van medische behandelingen ondergaan, onder meer vanwege een infectie aan de urinewegen. De Democraat Carter is de oudste nog levende voormalig president van de Verenigde Staten. Hij zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis.