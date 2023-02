Hoekstra: oorlog in Oekraïne nog niet eens halverwege

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra waarschuwt dat de oorlog in Oekraïne nog lang kan duren. In een interview met het AD, voorafgaand aan een speech voor het Europacollege in Brugge op maandag, stelt hij dat we rekening moeten houden met een langdurige strijd.

"Het zal doorzettingsvermogen vergen", zegt de minister tegen de krant. Volgens Hoekstra is er sprake van een Russische agressor die niet wordt gecorrigeerd en die bereid is de levens van zijn mensen te offeren. "We moeten rekening houden met het scenario dat er nog een keer honderdduizend Russen gestuurd worden, en nog eens honderdduizend en nog eens honderdduizend."

De minister schat dat de oorlog zelfs nog niet halverwege is. "Er gaat echt nog veel meer doorzettingsvermogen van ons gevraagd worden."

Want nu stoppen met de steun aan Oekraïne kan niet volgens Hoekstra in gesprek met het AD. "Dan is alles voor niets geweest. De hulp aan Oekraïne is onze morele plicht, voor een volk dat zo aangevallen wordt en een geopolitieke noodzaak tegen een agressor die anders maar doorgaat", legt hij uit. "Maar het is ook een lakmoesproef voor onze geloofwaardigheid. Deze oorlog zal uitstralen tot ver voorbij vandaag of morgen. Dit wordt gezien in Moskou, in Peking en Teheran. De afdronk van deze strijd moet zijn: 'aan deze steen stoot ik me niet nog eens'. Je kunt niet ongestraft de grens van een soeverein land over wandelen en dood en verderf zaaien."



Er is volgens de minister dan ook eigenlijk geen andere keuze dan maanden, mogelijk jaren, door te gaan met het sturen van wapens en materieel naar Oekraïne. "Anders hoef je niet eens over onderhandelingen te praten. Wie sterk staat op het slagveld zal uiteindelijk succes hebben aan de onderhandelingstafel."