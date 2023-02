Wijnkenner: KLM schenkt smerige wijn

Wijnkenner Sieghild Lacoere ging op een lange KLM-vlucht en brengt voor Business AM verslag uit van de kwaliteit van de wijn. Het gaat om wat geschonken wordt in de economy-class. Het oordeel kan kort worden samengevat: volgens Lacoere is de wijn niet te drinken.

Op grote hoogte verlies je een deel van je smaak en dat was kennelijk maar goed ook. De witte wijn was een Chenin Blanc uit Zuid-Afrika, de rode was Shiraz.

De witte is zuur. De rode 'veredeld druivensap met bessensmaak'. 'Twee slokken en we geven het op. Flesje aan de kant. Cadeautje voor de buurvrouw die best wel zin heeft in wat druivensap met een stevig alcohol.'

Eindoordeel: "Goedkoop aanbod, goedkoop gemaakt, goedkoop ingekocht, met veel vriendelijkheid aangeboden en met nog meer vriendelijkheid weggeschonken."