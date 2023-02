Russische staatspropaganda: Familie vlucht van Nederland naar Rusland vanwege ontvoering ‘kindgenieën’

Een onzinnig verhaal op de Russische tv over kindontvoeringen in Nederland gaat er bij de gebrainwashte kijkers in als koek. Ze hebben het niet over de toeslagenaffaire, maar over het fictieve 'Search for Minds'-programma, waar het geïnterviewde gezin voor is 'gevlucht'.

Een vloeiend Russisch sprekende man met Baltische naam (Kestutis) en een Litouws paspoort voor z'n neus vertelt over een geheime Europese instantie, die het gemunt zou hebben op extreem slimme kinderen. Hij zegt dat hij halsoverkop met zijn gezin van Nederland naar de Russische stad Voronezh is gereisd, om te voorkomen dat zijn kind van hem zou worden afgepakt.

Het geheel krijgt een extra dystopisch sausje vanwege de verlopen inrichting van hun 'nieuwe' appartement met creepy kinderkamer. De beelden zijn gedeeld op Twitter:

Russians filmed a story about a family who fled to Voronezh from the Netherlands because there is a "Search for Minds" program in Europe - it aims to take gifted children from their families, they said.



Russians believe that. pic.twitter.com/9WU4cOBn6a