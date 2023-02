Afval Amsterdam weer opgehaald, maar gaat ‘enkele dagen duren’

Het afval in Amsterdam wordt woensdag weer opgehaald nadat er een akkoord is bereikt over een nieuwe cao tussen gemeenten en vakbonden. Het opruimen van al het vuil gaat wel enkele dagen duren, meldt de gemeente Amsterdam.

Sinds maandag werd er in Amsterdam door zo'n vijfhonderd gemeenteambtenaren, onder wie vuilnisophalers, gestaakt. Ze wilden onder meer een hoger loon en een automatische compensatie voor de inflatie in de cao van volgend jaar. Door de staking nam het afval op straat toe. Zo staan er volgens de gemeente veel vuilniszakken naast afvalcontainers in de stad. Het opruimen van al het afval gaat daardoor een aantal dagen duren, aldus de gemeente.

Vanwege het losse afval wordt inwoners gevraagd om hun vuilnis nog binnen te houden tot de vuilniscontainers zijn geleegd. Huisvuilzakken, minicontainers en grof afval kan vanaf volgende week weer worden buitengezet. Daarnaast kijkt de gemeente of woensdag een aantal afvalpunten al open kunnen.

"Ik ben heel tevreden met het akkoord dat we met de vakbonden hebben gesloten", zegt wethouder Hester van Buren (personeel). "Vooral omdat het gelukt is om de werknemers in de lagere loonschalen in verhouding een hogere loonsverhoging te geven, waardoor zij er netto meer aan overhouden. Dat was ook echt nodig, want zij werden het hardst geraakt in de portemonnee." Volgens Van Buren heeft de staking de hoofdstad bewust gemaakt "hoe belangrijk onze mensen zijn voor een schone, veilige en leefbare stad".