Toezichthouder: camera’s van Tesla’s filmen minder

De ingebouwde beveiligingscamera's in de auto's van Tesla maken voortaan minder beelden van hun omgeving, en die worden minder lang opgeslagen. Dat moet de privacy van nietsvermoedende voorbijgangers beschermen, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy.

Tesla's hebben vier camera's aan de buitenkant om diefstal te voorkomen. Die filmden alles wat er om de auto heen gebeurde, en de computersystemen bewaarden een uur aan beeldmateriaal. "Veel op straat geparkeerde Tesla’s filmden dus vaak iedereen die in de buurt van de auto kwam, en bewaarde die beelden ook nog eens heel lang. Als iedere auto dat doet krijg je een situatie dat je nergens meer vrij over straat kunt lopen, zonder bespied te worden", zegt bestuurslid Katja Mur van de Autoriteit in een verklaring.

Voortaan staan de camera's standaard uit. Als iemand de auto aanraakt, krijgt de eigenaar een melding op zijn of haar telefoon. Dan kunnen de camera's worden ingeschakeld. Ze slaan dan maximaal 10 minuten aan beeld op.

Tesla krijgt geen straf voor de camera's. De eigenaar van de auto, en niet de fabrikant, is namelijk verantwoordelijk voor de beelden.