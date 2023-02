Grote hopen afval door stakingen: hoeveel gooien we eigenlijk weg?

Als de stakende vuilophalers één ding duidelijk maken, behalve hoe noodzakelijk hun beroep is, dan is het wel hoeveel we weggooien: de enorme hopen afval op straat de afgelopen weken lieten weinig aan de verbeelding over.

De gemiddelde Nederlander gooit dan ook nogal wat weg, ruim 500 kilo per jaar om precies te zijn, oftewel iets minder dan 1,5 kilo per dag. Een derde daarvan is restafval. Naast die 164 kilo belandt er nog 98 kilo bij het gft, 48 kilo is papier en karton en 29 kilo is grofvuil.

Minder weggooien

60 procent van alle afval wordt gescheiden. Dat is minder dan gehoopt: het had nu al 75 procent moeten zijn. Gescheiden afval heeft veel voordelen. Het is makkelijker te verwerken en te recyclen. Kleding wordt bijvoorbeeld vies als het bij het restafval komt, aldus Linda Nijenhuis van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, bij de NOS. "Hetzelfde geldt voor papier en karton. Plastic kan na afloop wel goed gescheiden worden."

Nijenhuis heeft dan ook liever dat we gewoon minder weggooien. "Bijvoorbeeld: zo min mogelijk eenmalige artikelen gebruiken, een tas meenemen als je boodschappen gaat doen en een herbruikbare waterfles vullen met kraanwater."

En het is altijd beter om te repareren dan nieuw te kopen. Nijenhuis: "Als je repareert, voorkom je dat er nieuwe grondstoffen gebruikt worden. Het is niet nodig om almaar nieuwe spullen te kopen. Die mindset zou moeten veranderen. Denk na of je iets echt zelf wil hebben en nieuw wil kopen, of dat tweedehands een goede optie voor je is."